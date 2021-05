Monterotondo, ecco il bando per l’Estate Eretina 2021

L’Estate Eretina si farà, l’assessora alla Cultura Marianna Valenti ha annunciato nella giornata di ieri la pubblicazione del bando per la nuova edizione della manifestazione culturale di Monterotondo.

“Sarà un mese di eventi, tra luglio e agosto, che porterà in città musica, teatro, letture, cinema, beneficenza e animazione – spiega Valenti –. Anche quest’anno, nonostante l’incertezza circa la durata e le modalità con cui, nei prossimi mesi, si farà fronte alle restrizioni prodotte dall’emergenza Covid 19, abbiamo deciso di confermare il nostro sostegno alle attività culturali e turistiche che operano nel territorio, destinando risorse proprio a loro, che nell’ultimo anno hanno stretto i denti e scelto comunque di non far mancare un’offerta culturale di qualità in città. Per questo motivo, vanno ancora una volta premiati e coinvolti come principali protagonisti del programma di eventi estivi che andremo a realizzare, con lo scopo di incentivare, accrescere e valorizzare l’offerta culturale cittadina e far ripartire la cultura investendo sul territorio”.



Chi può partecipare



Possono partecipare al bando:

a) Associazioni, Onlus, Comitati che sono iscritti nell’Albo Comunale delle Associazioni Culturali e Ricreative del Comune di Monterotondo; b) Enti religiosi, Enti pubblici ed altre istituzioni a carattere pubblico o privato, che svolgono attività a benefiche e promuovano un’attività di particolare interesse per la collettività o per l’immagine del Comune.

Gli ambiti di intervento:

AMBITO 1: Spese per la gestione di sedi delle Associazioni costituite da oltre vent’anni che promuovono il territorio e l’educazione permanente. I soggetti interessati potranno produrre anche un progetto da inserire all’interno manifestazione denominata Estate Eretina 2021;

AMBITO 2: Organizzazione rassegna cinematografica “Arena cinematografica – Estate Eretina 2021”;

AMBITO 3: Eventi musicali, concerti, manifestazioni artistiche, spettacoli teatrali da realizzarsi all’interno della manifestazione denominata Estate Eretina 2021.

Modalità e scadenza:

Le richieste di sovvenzioni o contributi dovranno essere indirizzate alla Fondazione ICM e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 31/05/2021.



Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare l’avviso pubblico e tutta la modulistica direttamente sul sito della fondazione Icm di Monterotondo.