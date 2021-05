Guidonia, Aldo Romanelli entra in Cambiamo con Toti

Sono centristi con lo sguardo a destra ma pronti a dialogare con il mondo civico: si tratta del partito Cambiamo con Toti da un anno attivo anche a Guidonia Montecelio che si anima di adesioni e prese di posizione in vista delle elezioni del 2022. Piero Sebastianelli che guida i totiani (chissà) dà il benvenuto a Aldo Romanelli nome cosciuto in città.

“Cambiamo con Toti si è costituito da poco più di un anno nella nostra Città, Guidonia Montecelio. Nonostante le vicende legate alla pandemia e una necessaria fase preliminare di organizzazione, Cambiamo ha assunto rapidamente un ruolo attivo di operatore politico, nelle vicende amministrative della Città. La nostra azione si struttura su una visione equilibrata e moderata del confronto politico con le altre forze operanti e orientata alla individuazione e alla risoluzione dei problemi sociali, in una progettualità che tenga conto in primis della centralità del cittadino”.

“La nostra forza politica, privilegia sicuramente la nostra natura di forza centrista, nel attuale quadro politico, guardando alle forze di centro-destra come campo di simbiosi politica, ritenendo inoltre, di poter essere dei validi interlocutori anche del mondo del civismo, in quanto Partito organizzato sul territorio nazionale e strutturato proprio su quei valori di moderazione, i quali permettono la rappresentazione di istanze che prescindono da posizioni ideali e che possono entrare a farne parte. La nostra azione politica fin qui esercitata, ha suscitato e continua a suscitare interesse tra i nostri concittadini, richiamando continue adesioni. Infatti è con piacere che diamo il benvenuto nel nostro Partito a Aldo Romanelli, illustre cittadino che si è distinto nella sua vita come indefesso e tenace lavoratore, realizzando con sacrificio personale un sistema imprenditoriale che ha assolto a esigenze di sviluppo della nostra Città, dando lavoro e elementi di economia a tutta la collettività. L’ingresso di Aldo in presenza attiva nel Partito, oltre a rappresentare una chiara dimostrazione dell’apprezzamento che Cambiamo! riscuote nella cittadinanza, Aldo rappresenta anche un elemento di stimolo e incitamento nell’esercizio di una azione sempre più efficace”.