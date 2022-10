Un continuo grattacapo che somiglia pericolosamente ad una scossa tellurica ad oltranza. Il Comune di Tivoli cerca e non trova stabilità e non leggere un problema tra le righe dei continui movimenti interni sarebbe un errore davvero grande. Ieri due sono state le notizie che hanno tenuto banco tra i corridoi del Palazzo. La prima è l’arrivo dell’assessore Mara Paolini, avvocato, come la dimissionaria Di Miccoli, a cui va solo un pezzo delle deleghe, il Personale. Forse un po’ poco a ben vedere, ma pare che in questo modo si sia sanato un problema con l’ala più a destra del civismo proiettiano. Altra storia la faccenda del Patrimonio, finita tra le mani della titolare del Bilancio, Maria Rosaria Cecchetti. Pare che il tema, secondo i soliti bene informati, sia quello della tenuta dei conti, i più traballanti di sempre a cui le disponibilità patrimoniali dell’ente servono come il pane. Una blindatura potrebbe essere la conditio sine qua non per non arrivare sulla riva pericolosa del dissesto. La seconda novità riguarda Angelo Marinelli, consigliere di maggioranza in asse con Domenico Cecchetti, che ieri con una e-mail urbi et orbi ha lasciato la consulta dello sport. Incarico fortemente voluto ai tempi, segna un passaggio che sicuramente non sarà privo di conseguenze. Come e dove lo sapremo prima del tempo.