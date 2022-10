Tivoli, Mara Paolini nuovo assessore al Personale

Entra in Giunta a Tivoli Mara Paolini dopo le dimissioni di Angela Di Miccoli. Tiburtina, da trent’anni nel campo della professione forense, specializzata nel diritto di famiglia, dei minori, lavoro e previdenza. “Sono onorata di poter mettere le mie competenze al servizio della collettività e di poter dare il mio contributo in questo importante settore. Ringrazio la collega Dimiccoli che mi ha preceduta per aver predisposto un passaggio di consegne celere e puntuale”, afferma. Maria Rosaria Cecchetti, attuale Assessora per le Politiche e Bilancio, Entrate, Economia e finanze, Società partecipate, in aggiunta alle deleghe già conferite ha ricevuto anche le funzioni relative al Patrimonio.