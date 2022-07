L’area moderata sbarca ufficialmente in città. Si è consumato giovedì l’incontro tra il gruppo Tivoli Partecipa e Azione, partito che fa capo a Carlo Calenda e che quindi arriva ad arricchire lo scacchiere politico locale. A partecipare una delegazione della lista civica composta dal coordinatore Massimiliano Bruschi, l’ex assessore e consigliere Marino Capobianchi, i due consiglieri comunali eletti, Alessandra Fidanza e Nello De Santis, e l’ex consigliere Francesco Luciani, proveniente dall’area Pd, che hanno fatto il punto della situazione con lo stesso Calenda, Valentina Grippo, portavoce nazionale e consigliera regionale e il senatore Matteo Richetti. “Con grande piacere do il benvenuto in Azione ai Consiglieri di Tivoli Alessandra Fidanza e Nello De Santis che costituiranno il nostro Gruppo in Comune -. commenta Grippo – A loro e a tutti gli associati di Tivoli Partecipa va il mio ringraziamento per aver sposato il nostro progetto politico e i nostri valori. Con loro si aggiunge un tassello fondamentale per il lavoro che insieme, con il nostro referente Sergio Semproni e tutto il gruppo Tivoli in Azione, dobbiamo e possiamo fare per questa città, così piena di storia, arte e cultura”. “Il passaggio da Tivoli Partecipa, forza politica territoriale, ad Azione è il naturale sbocco del nostro percorso politico. Il rispetto della persona e l’attenzione verso le problematiche della città rappresentano valori comuni che abbiamo ritrovato nel partito di Carlo Calenda”, aggiungono De Santis e Fidanza. I prossimi passi sono già segnati: a settembre si terrà il congresso per disegnare la guida del gruppo che si preparerà anche, o forse soprattutto, alle elezioni che verranno, sia le regionali del prossimo anno che per le comunali del 2024. In politica, in fondo, due anni sono pochi.