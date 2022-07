Lazio, bandi da 13 milioni per gli studenti

“Con i nuovi bandi online sosteniamo i ragazzi e le ragazze nel loro percorso di studi e formazione, supportandone creatività, talenti e dando loro opportunità per superare le fragilità”. Ad annunciarlo la presidente di commissione regionale Eleonora Mattia. “Sono stati previsti 5 milioni di euro per i diplomati meritevoli a sostegno dell’iscrizione nelle università laziali, 2 milioni ciascuno per i bandi sul sostegno alla realizzazione di iniziative sportive e culturali per gli studenti e per l’aggregazione letteraria e culturale. E ancora supporto e potenziamento dei teatri comunali come spazi di socialità e, infine, sostegno all’orientamento alla formazione e al lavoro. Tutte misure che si inseriscono in quadro virtuoso di politiche e opportunità rivolte ai giovani e le giovani del Lazio dove, con un lavoro costante e di prospettiva, investiamo sui talenti e sul futuro dei giovani con strumenti concreti. A breve una legge regionale quadro sulle politiche giovanili – che ho fortemente voluto proporre in Consiglio regionale – per sistematizzare le misure già in campo e introdurre novità: autonomia abitativa, mobilità, industria creativa, sostegno e benessere psicologico, diritto allo studio per tutte e tutti. Mettiamo i sogni e i diritti dei giovani al centro dell’agenda politica”.