Tivoli, Luciani senior al nazionale di FdI. Pronta l’Opa sul candidato a sindaco

Il centrodestra a Tivoli scalda i motori? Sicuramente è nella fase di rodaggio anche a Tivoli dove i riflettori pur restando puntati sugli squilibri della maggioranza vede parecchio movimento anche in altri lidi. A ritagliarsi sicuramente un ruolo interessante dalle parti di Fratelli d’Italia, già forte in Provincia di Roma, è Antonio Luciani, medico, ex consigliere regionale e comunale oltre che ex assessore ai Lavori Pubblici, padre di Riccardo anche lui oggi nel partito di Giorgia Meloni, tra i più papabili per la prossima candidatura a sindaco. Martedì nel corso dell’assemblea tenutasi su Zoom, a cui hanno partecipato oltre 400 delegati, si è consumato l’ingresso: “Festeggio il mio ingresso nell’Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia nel giorno in cui i sondaggi lo danno al 17,2%, un successo enorme per un partito dagli ideali chiari e coerenti e di cui mi onoro di far parte sin dalla nascita”, ha commentato Luciani. Il rafforzamento della famiglia all’interno del gruppo potrebbe essere propedeutico alla prossima campagna elettorale che vedrà il gruppo decisamente battagliero.