Guidonia, da Regione 70mila euro per centri anziani

Con il ‘Progetto TE – Lazio per la terza età’, dalla Regione Lazio un finanziamento per i centri anziani del litorale e di Guidonia che supera i 200mila euro. A darne notizia, la consigliera regionale del Pd Michel Califano: “Il progetto TE, per il quale ringrazio l’assessore regionale Troncarelli, fa parte del piano sociale approvato dalla Regione Lazio lo scorso 24 gennaio che ha tra i propri obiettivi assicurare la salute e il benessere attivo dei nostri anziani attraverso un miglioramento del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali”.

“Il progetto TE premia i Centri Anziani che hanno partecipato al bando, finanziando progetti che migliorino il benessere fisico e psicologico degli associati, progetti che li coinvolgano in misura sempre maggiore nella società evitandone l’isolamento e l’esclusione e progetti per la prevenzione e la tutela della salute. Uno dei nostri primi impegni è stato proprio quello di promuovere politiche che favoriscano l’invecchiamento attivo e la valorizzazione dei nostri anziani che rappresentano un punto di riferimento per tutte le nostre comunità, in tutti i sensi. Dar loro l’opportunità e gli strumenti per continuare a essere il fulcro della nostra società non è solo un dovere morale e civico, ma sintomo di intelligenza visto l’importanza che oggi continuano a rivestire. Un ringraziamento va dunque al presidente Zingaretti, a tutta la giunta regionale in particolar modo all’assessore Troncarelli per questo importante risultato”.

Per quanto riguarda i finanziamenti a Guidonia andranno 70 mila euro suddivisi equamente per i 10 centri anziani presenti. A Fiumicino 28mila anche qui equamente divisi per i 4 centri anziani (Catalani, Talkmer, Salvo D’Acquisto e Pleiadi), 14mila ad Anzio, 7mila a Nettuno, 7mila a Cerveteri, 14mila a Ladispoli, 28mila a Pomezia, 14mila a Santa Marinella, 14mila a Civitavecchia.