Tivoli, in consiglio comunale sotto l’ombrellone

La pandemia non è passata, nel senso che i contagi ci sono ancora, sono alti, e preoccupano, ma come sanno tutti la vita quotidiana è tornata all’incirca quella di prima, con poche restrizioni e molte più libertà di qualche mese fa. Basti pensare all’uso parco, anche troppo per certi versi, della mascherina. Il concetto però non è passato dalle parti del consiglio comunale di Tivoli, che oggi e domani tornerà a riunirsi in modalità mista. Cosa vuol dire? Che chi vuole può continuare a collegarsi da casa o da dove preferisce. Una comodità per certi versi, prevista chiaramente dal regolamento comunale richiamato in convocazione dal presidente, Emanuele Di Lauro, ma che oggi sembra una nota decisamente stonata. Perché continuare a riunirsi da dove capita e non onorare l’aula consigliare come dovrebbe essere? La domanda potrebbe avere una facile risposta, magari per garantire il numero legale, vista anche l’importanza degli atti presentati. Certo è che sarebbe opportuno tornare alla normalità, consentendo anche ai cittadini di partecipare.