Monterotondo, sviluppo e opportunità per l’Ospedale SS Gonfalone. Oggi l’incontro

Questo pomeriggio alle ore 17.30 in Passeggiata Valerio Nobili è previsto un incontro sul futuro dell’Ospedale SS Gonfalone con l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, l’assessore regionale ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio Mauro Alessandri e il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone.

Al centro dell’evento gli investimenti previsti nel Pnrr per la sanità territoriale, la realizzazione delle nuove case della comunità, la crescita, lo sviluppo e le nuove opportunità per l’Ospedale di Monterotondo.

Si parlerà anche del Progetto Ortopedia, un programma attivato dall’Asl Roma 5 in collaborazione con l’Ospedale Sant’Andrea di Roma che ha tra i suoi obiettivi la promozione della formazione continua del personale, il potenziamento delle attività di ortopedia a Monterotondo, e il recupero di una quota di interventi ortopedici elettivi non erogati dal Sant’Andrea a causa della pandemia.