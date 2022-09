Tivoli è green: oggi taglio del nastro di “Se volessimo ancora salvare la terra”

Parte oggi a Tivoli il progetto “Se volessimo ancora salvare la terra”, iniziativa inserita all’interno del Settembre tiburtino, che si snoda in più momenti, tutti dedicati all’ambiente e alla cura per la terra. Il titolo prende spunto dal discorso pronunciato dalla scrittrice Marguerite Yourcenar il 30 settembre 1987 all’Università Laval (Montréal, Canada) e pubblicato (inedito) dal Centro Internazionale Antinoo – M. Yourcenar nel volume “Come l’ombra” nel 2004. Uno spunto nobile per un tema di grande attualità, promosso in collaborazione con Earth Day Italia, e sostenuto da Impatta, network di imprese e professionisti impegnati su innovazione e sviluppo sostenibile. Proprio in questo contesto si inserisce la mostra del Maestro Mario Moretti (1937 – 2017) che si terrà alle Scuderie Estensi fino al 15 settembre e che avrà come fil rouge proprio il tema del territorio, con particolare attenzione al legame con le ville tiburtine, Villa Gregoriana, Villa d’Este e Villa Adriana, quest’ultima molto amata dalla stessa Yourcenar che l’ha resa protagonista assoluta del suo libro più famoso. La rassegna continua anche il 16, quando alle ore 10 ci sarà a Pomata una passeggiata “naturalistico – archeologica” a cura di Gianni Innocenti, assessore all’Ambiente del Comune di Tivoli e Fabiana Marino, archeologa. Ultima tappa di questo tour, sospeso tra cultura e cura dell’ambiente, il 30 settembre, con un convegno presso il Ministero della Cultura (Roma, Via del Collegio Romano, Sala Spadolini), in presenza e in videoconferenza, al quale parteciperanno studiosi del settore, per citarne alcuni Joan E. Howard (Presidente Trust Marguerite Yourcenar, USA), Rémy Poignault (Direttore della SIEY Société Internationale d’Études Yourcenariennes – Université de Clermont-Ferrand, Francia), Françoise Bonali Fiquet (studiosa di Marguerite Yourcenar, Università di Parma), Carminella Biondi (già Direttore del Dipartimento di Lingue e letterature straniere moderne Università di Bologna), l’Ambasciatore di Francia in Italia S.E. Christian Masset, il Prof. Avv. Emmanuele F.M. Emanuele (Presidente Fondazione Terzo Pilastro Internazionale).