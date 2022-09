Mentana, Francesco Di Giulio in tour col suo nuovo libro

Il circo dei folli è l’ultima opera di Francesco Di Giulio, lo scrittore mentanese sarà in tour nelle librerie Feltrinelli di Roma per incontrare i lettori e firmare le copie del suo ultimo romanzo. Ancora una volta Di Giulio si stacca dal genere distopico dopo il successo della saga su Hell City e propone una storia che affonda le radici nelle sue esperienze e nel suo percorso di vita.



Il romanzo



Vasco Proietti sta allo specchio con una pistola alla tempia, sta “per strappare l’ultimo biglietto verso la libertà”. A quel punto squilla il telefono e un lungo flashback racconta la sua storia. Inizia così Il circo dei folli di Francesco Di Giulio, uscito in libreria a giugno per i tipi della casa editrice viterbese Scatole Parlanti.

Al centro di questo nuovo libro c’è un viaggio da Roma verso Amsterdam. “Un viaggio fisico e introspettivo. Il protagonista durante il percorso incontra i “folli”, persone che hanno deciso di essere sé stesse fino in fondo. Persone estremamente libere, come clochard o ex tossici. Da ogni “folle” prende un qualcosa che porta con sé per migliorarsi”, spiega l’autore. “Per scrivere il libro ho preso spunto anche dalle mie esperienze. Non è un’opera autobiografica, ma è aderente a ciò che conosco meglio”.

Firmacopie in libreria



Sabato 3 settembre Francesco Di Giulio ha inaugurato una serie di appuntamenti che lo vedrà in alcune librerie di Roma per firmare le copie del suo ultimo libro e incontrare i lettori.

“Sono partito con un firmacopie tour nelle Librerie Feltrinelli di Roma, nel primo weekend presso il centro commerciale Cinecittà Due le copie sono andate esaurite in poche ore”, racconta Di Giulio.

I prossimi appuntamenti sono fissati per l’8-9 ottobre presso la Feltrinelli del centro commerciale Porta di Roma, il 15-16 ottobre presso la Feltrinelli del centro commerciale Euroma2 e il 12/13 novembre presso la Feltrinelli del centro commerciale Maximo.



L’autore

Francesco Di Giulio, originario di Mentana, dopo aver vissuto per un periodo tra Roma e Amsterdam, si è stabilito a Bracciano. La sua più grande passione è la scrittura e la voglia di scrivere e di esprimere sé stesso è nata nel momento in cui ha iniziato a viaggiare. Ha esordito con il thriller medievale La libertà del pettirosso (Lettere Animate, 2017). In seguito, ha pubblicato un romanzo distopico diviso in due volumi: L’anello di HellCity – Rinascita e L’anello di HellCity – L’evasione (Castelvecchi, 2019), e Tutta colpa di un uomo brizzolato (Scatole Parlanti, 2020).