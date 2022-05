Tivoli, consegnate le borse di studio del Premo Tullio Fazi: tra i vincitori l’istituto Publio Elio Adriano

Otto borse di studio per cinque istituti. Questo è il bilancio dell’edizione 2022 del Premio Tullio Fazi, la cui cerimonia di premiazione si è svolta sabato mattina proprio a Tivoli nella sede dell’istituto Publio Elio Adriano. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione “Omero Ranelletti” del Distretto 2080 presieduta da Giovambattista Mollicone, Past Governor del Distretto 2080, porta la firma del Rotary Club di Tivoli insieme a quelli di Guidonia Montecelio, Monterotondo Mentana e Subiaco. Una mattinata speciale che ha visto protagonisti gli studenti più meritevoli, non solo dal punto di vista del profitto ma anche dell’impegno profuso negli studi.

In particolare ad essere premiata è stata la stessa scuola tiburtina insieme all’ I.I.S. Via Roma 298 di Guidonia Montecelio, I.C. De Filippo di Villanova, I.C. Via Paribeni 10 di Mentana e I.C. Subiaco. Presenti alla consegna dei premi il Governatore del Distretto 2080 Gabriele Andria, Governatore 2024-25 Fabio Arcese, il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti, il Vice Sindaco di Subiaco Emanuele Rocchi e in rappresentanza degli organizzatori, Alessandro De Propris, Carmine Federici, Cristian Cerquatti e Vito De Pasquale. In totale sono stati dati sei riconoscimenti del valore di 1.000 euro ciascuno e 2 Certificate Program “Il Manager della Biodiversità”, messi a disposizione da EIIS – Istituto Europeo dell’Innovazione per la Sostenibilità, destinati a due studenti frequentanti gli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado.