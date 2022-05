FdI punta su Marco Bertucci: è in esecutivo provinciale

“Un ruolo che mi onora per un incarico che porterò avanti con il massimo impegno”. E’ arrivata oggi con la firma del presidente provinciale di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni la nomina di Marco Bertucci nell’Esecutivo della Federazione Provinciale di Roma. “Ringrazio il presidente Silvestroni per la fiducia dimostrata. Non lo considero soltanto un prestigioso incarico politico, ma anche una nuova ed importante via per portare all’attenzione del partito al quale mi onoro di appartenere le istanze del nostro territorio, che già Fratelli d’Italia segue con attenzione e impegno”.