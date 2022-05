“Comunico di aver preso le distanze dal Polo Civico di Guidonia, rimango coerente con le mie idee democratiche e di centrosinistra. Faccio comunque un in bocca al lupo agli amici rimasti nel cartello”. Poche e chiare parole affidate a una storia su Facebook con cui Daniele Di Certo, rinomato anestesista e personalità vicina all’area democratica, lascia il gruppo di Paola De Dominicis e Rocco Cisano.

Con loro si era avvicinato alla coalizione civica di Mauro Lombardo sindaco ma senza mai entrare davvero in squadra. Adesso arriva la presa di posizione formale, dopo che De Dominicis si è candidata a sostegno di Lombardo. Un passo che Di Cerbo, vista anche la composizione finale della compagine che ha assorbito un pezzo di centrodestra, non si è sentito di sostenere, restando quindi vicino alla proposta di centrosinistra che vede in campo Alberto Cuccuru.