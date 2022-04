“Ieri mattina ennesima rapina avvenuta ai danni di un esercizio commerciale del nostro Comune”. A sollevare il tema è Dalila Milano candidata al consiglio comunale con la Lega.

“Stavolta sulla SP28bis – già tristemente nota per i continui incidenti – è stato colpito il bar attiguo al distributore di carburante, riferimento per automobilisti e abitanti dei quartieri vicini.

E a farne le spese, oltre ai singoli danneggiati, sono tutti i cittadini, la cui percezione di insicurezza e di invivibilità si fa sempre più forte.

Peccato che l’amministrazione abbia pensato solo a disporre l’istallazione di una manciata di fototrappole per gli incivili che abbandonano i rifiuti, quando la città dovrebbe essere interamente videosorvegliata. Le telecamere danno un importante contributo sia in termini di prevenzione, avendo capacità deterrente, che in termini di finalità punitiva, consentendo una più agevole individuazione dei colpevoli.

Oltre a ciò, non dimentichiamoci che l’amministrazione comunale dispone direttamente del corpo di Polizia Locale. Sarà dunque necessario un incremento degli agenti e dei servizi di pubblica sicurezza, con presidi diffusi e pattugliamento costante.

Come responsabile Lega di Marco Simone, Setteville Nord e Collina del Sole, dove vandalismo e microcriminalità sono all’ordine del giorno, voglio portare in Consiglio Comunale la voce di questa terra troppo facilmente dimenticata dall’attuale amministrazione, battendomi affinché si possa vivere serenamente dentro e fuori le proprie case. Che è una delle priorità di tutta la squadra della Lega”.