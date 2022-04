Sviluppo, lavoro e ambiente sono i pilastri sui quali punta Alberto Cuccuru nella sua corsa da sindaco a Guidonia Montecelio. “Questa settimana – dice il candidato progressista – ho incontrato il tessuto produttivo della nostra Città, raccogliendo spunti ed idee e condividendo la nostra vision dello sviluppo di Guidonia Montecelio. Sono stato, infatti, al Consiglio di Amministrazione del Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano, con la segreteria della Camera del Lavoro della Cgil ed al Centro Agroalimentare Roma”.

“Sono stati confronti costruttivi in cui abbiamo parlato delle linee programmatiche legate a questi settori strategici – prosegue Cuccuru – per quanto concerne il settore estrattivo, ad esempio, ritengo sia fondamentale avere il giusto connubio tra la tutela dell’ambiente e del lavoro. Gli obiettivi saranno legati al riordino del sistema delle concessioni, al ritombamento ed al post utilizzo con un meccanismo premiale rivolto alla filiera corta”.

“Un connubio tra sviluppo ambientale e lavoro che deve essere la linea guida anche per quanto concerne il Centro Agroalimentare Roma – continua il candidato – proseguendo il lavoro già avviato dall’amministrazione comunale con città Metropolitana e Regione Lazio nel progetto di ampliamento del Car stesso. Una sinergia con le due istituzioni sovracomunali presenti anche all’incontro odierno con la Delegata a Viabilità e Trasporti della Città Metropolitana Manuela Chioccia ed il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Marco Vincenzi”.

“Una forte convergenza sul lavoro legato allo sviluppo del territorio anche con la Cgil, con cui condividiamo una vision strategica che porti Guidonia Montecelio ad essere un asset fondamentale per il nord-est romano, sia nei comparti appena citati che nel settore produttivo dell’area”.

“In parallelo – conclude – proseguiamo il lavoro di incontro con i cittadini e per questo motivo vi aspetto domani sabato 30 Aprile alle 11 in Via dei Girasoli, 11 a Collefiorito per l’inaugurazione del comitato elettorale della lista civica Con Alberto Cuccuru Sindaco”.