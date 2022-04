Non presentano la lista, la formazione a cinque non sarà in campo per le elezioni i Guidonia Montecelio. Lo spiegano Giorgio La Bianca, Flora Fusciello, Paolo Greggi, Pietro Scrocca. Antonio Tiberi.

“Agli amici ed ai cittadini del comune di Guidona Montecelio.

La condivisione di un progetto, finalizzato al bene della città di Guidonia Montecelio, ci ha fatto incontrare e ci ha uniti, pur provenendo da diverse esperienze politiche e professionali. Abbiamo tentato, con tutte le nostre energie, di cercare un’unità all’interno di ogni forza civica presente sul territorio di Guidonia Montecelio.

Abbiamo posto in essere diversi tavoli per condividere il nostro progetto, ma purtroppo non è andata secondo le nostre aspettative.

Abbiamo condiviso tra di noi un percorso unitario, che rappresenterà la base per continuare a cercare di dare un contributo, sempre uniti, anche fuori dall’amministrazione comunale, come cittadini vigili ed attenti alla risoluzione dei problemi, che affliggono da anni il nostro territorio comunale.

Con rammarico ci congediamo da questa tornata elettorale.

Ai canditati Sindaci va il nostro augurio e che il nuovo Sindaco possa portare giovamento, proficuo beneficio e prestigio, per le sorti della nostra città di Guidonia Montecelio, sempre amata”.