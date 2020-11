“Sgombero dei nomadi all’Albuccione”. La richiesta in consiglio

Il capogruppo del gruppo misto Claudio Zarro e le consigliere comunali Anna Checchi e Lorena Roscetti del gruppo Attiva Guidonia Montecelio presentano una mozione per lo sgombero del campo rom di via dell’Albuccione con annessa bonifica dei rifiuti presenti sull’area. I consiglieri di opposizione sottolineano come “i cittadini da quasi 10 anni chiedono alle amministrazioni succedutesi nel corso del tempo di procedere allo sgombero del campo rom ed alla contestuale bonifica dai rifiuti e dagli insediamenti non regolari costruiti man mano”. La mozione riporta che nell’ultimo periodo “si ravvede la ripartenza dei tavoli di lavoro con i cittadini stessi dell’Albuccione per trovare una soluzione in merito, ma che poi non vengono prodotti atti amministrativi”. In questo senso i tre ex pentastellati chiedono un impegno al sindaco e alla giunta per sgomberare immediatamente l’area.