Guidonia, a caccia nel parco dell’Inviolata dall’auto: denunciato 87enne

I carabinieri forestali di Guidonia, impegnati in controlli insieme alle guardie Lipu, lo hanno sorpreso a cacciare direttamente dall’auto nel territorio del parco archeologico e naturalistico dell’Inviolata. Per questo un 87enne residente in città è stato denunciato, mentre è stato sequestrato il fucile che portava insieme a 97 munizioni. Dovrà rispondere di una sfilza di reati: caccia all’interno di una riserva (che è assolutamente vietato) dall’interno di un autoveicolo, introduzione di arma nel parco, assenza di licenza e porto d’armi. Continuano sempre più intensi i controlli dei carabinieri forestali di Guidonia per prevenire tutti i reati legati alla caccia e al rispetto delle leggi di protezione della fauna selvatica.