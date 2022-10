Sant’Angelo, “La corsa di Alberto”: il 22 ottobre settima edizione

Non si ferma “La corsa di Alberto” per sconfiggere il cancro: sabato 22 ottobre appuntamento a Sant’Angelo Romano per la settima edizione della maratona benefica che continua a raccogliere fondi da destinare ad attrezzature utili ai malati dei reparti oncologici. La missione di quest’anno: acquistare con il ricavato materiale elettromedicale pediatrico oncologico da inviare in zone di guerra.

Tutto pronto per una giornata in cui il paese ricorda con affetto Alberto Stazi, la sua tenacia e il suo amore per lo sport. L’evento inizia alle ore 17. Comprende una gara competitiva di 7,6 chilometri e una passeggiata di 3,8 chilometri circa. Alla prima possono iscriversi tutti gli atleti che abbiano compiuto 18 anni e siano tesserati con enti di promozione sportiva o in regola con le norme sanitarie previste. Nessun limite, invece, per la maratonina non competitiva: l’iscrizione è aperta a tutti.

Categorie, premi e iscrizioni

Quattro le categorie: 18-35 anni, 36-50 anni, 51-65 anni, over 66. Tutti i partecipanti avranno la maglia ricordo. I primi assoluti (uomini e donne) conquisteranno un prosciutto, i secondi una spalla e i terzi una lonza. Per i primi tre di ogni categoria ci sarà anche un pacco di prodotti alimentari. Ed ecco a chi rivolgersi per iscrizioni e informazioni: Cat Sport (tel. 06.4061453 – fax 06.40814000 – mail info@catsport.it), info Antonella 348.772894, Luigi 333.6993784.

L’intera gara sarà trasmessa su AtletiCat – nati per correre, trasmissione di atletica e running in onda tutti i lunedì alle ore 21 (canale 86 del digitale terrestre e su www.catsport.it).

La prevenzione

Durante la manifestazione la dottoressa Giuseppina Nuccio effettuerà screening per la prevenzione dei tumori della pelle e del carcinoma del colon.