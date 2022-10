Guidonia, Gloria Di Rini è la nuova Segretaria Generale

È Gloria Di Rini la nuova Segretaria Generale del Comune di Guidonia Montecelio, mancano solo le ultime formalità ma l’indicazione c’è stata. Classe 1968, originaria di Cosenza ma a Latina da molti anni, avvocato, dal 2007 idonea a dirigere la burocrazia degli enti locali. Arriva dal Comune di Aprilia, circa 73mila abitanti in provincia di Latina, dove ha ricoperto il ruolo di Segretaria comunale dal 2017 abbracciando quindi due mandati dello stesso sindaco, Antonio Terra, riconfermato nel 2018 per altri cinque anni a capo di una coalizione civica dopo avere battuto il centrodestra al ballottaggio. Un’affinità con Guidonia Montecelio (due Città di Fondazione, tra l’altro), a convincere nell’incarico è stata la capacità dell’amministrazione di Aprilia di attrarre fondi e gestire in maniera efficiente le possibilità arrivate anche dall’Europa. Un cambio ai vertici del Palazzo bianco di Guidonia che vede in uscita la dottoressa Livia Lardo già scelta per andare a rivestire lo stesso incarico nel Comune di Amalfi. Intanto domani, venerdì 21 ottobre alle 16, consiglio comunale ad alto tasso politico: celebrazione dell’ottantacinquesimo anniversario della costituzione della Città di Guidonia Montecelio e poi le linee programmatiche del sindaco Mauro Lombardo. Preliminari sull’attualità, a cominciare dal Tmb.