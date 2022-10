85 anni dalla sua nascita, “tanti auguri Guidonia”

“Tanti auguri alla nostra amata Città”. Lo scrive il sindaco Mauro Lombardo nel giorno della celebrazione degli 85 anni dalla costituzione del Comune di Guidonia Montecelio, occasione che aprirà nel pomeriggio i lavori del consiglio comunale. “Con un Regio decreto legge, firmato da Vittorio Emanuele III, il 21 ottobre 1937, veniva ufficialmente istituito il Comune di Guidonia Montecelio. Città di fondazione – dice Lombardo sui social – ma anche figlia del plurimillenario insediamento di Montecelio. Ancora oggi, vive nel suo equilibrio tra passato, presente e futuro, in simbiosi con l’Aeroporto militare e, più in generale, con l’Arma Azzurra, in un’armonia che la rende unica e speciale. Ognuno di noi, nei rispettivi ruoli, è chiamato a scrivere le prossime pagine della sua storia”.

Anche il presidente del consiglio comunale Erick D’Alisa ha commentato l’avvenimento: “Dirigere ogni seduta del Consiglio Comunale della Città di Guidonia Montecelio rappresenta, per me, una responsabilità che assolvo con grande piacere. L’assise convocata in occasione dell’85° anniversario della costituzione del nostro Comune, però, sarà diversa, sarà davvero speciale. Sarà per me un grande onore presiedere questa storica seduta del Consiglio Comunale. Tanti auguri alla nostra amata Città”.

Parole di orgoglio dal Nuovo Polo Civico che mette insieme le liste civiche al governo: “Guidonia Montecelio, da allora, è cresciuta fino a diventare la terza città del Lazio. Nel corso di questi 85 anni di storia è stata associata a decine di record aeronautici e l’aeroporto che ospita ha contribuito a scrivere la storia dell’aviazione mondiale. La nostra Città è sempre stata unica, ancorata alle profonde radici di Montecelio ma al tempo stesso con lo sguardo dritto verso l’orizzonte, verso il cielo, come il generale Guidoni da cui abbiamo ripreso parte del nome. Ora il Nuovo Polo Civico si trova alla guida di questa Città e siamo onorati di poter contribuire a scrivere pagine della sua storia. Siamo sicuri che saranno pagine importanti e guardiamo con ambizione al 90° anniversario della costituzione di Guidonia Montecelio. Per quella data la nostra Città sarà più bella, sarà migliore”.