 Ryder Cup, il Comune chiede due rotatorie e una nuova strada

Nell’ambito del complesso quadro di interventi in corso di realizzazione da Astral in vista della Ryder Cup, in programma a Marco Simone dal 29 settembre all’1 ottobre, l’Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio ha ottenuto la possibilità di realizzare due importanti interventi.

“Abbiamo chiesto ad Astral – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Anna Mari – il prolungamento di via Anticoli Corrado. Si tratta di poche centinaia di metri che consentiranno di collegare Setteville Nord e Marco Simone. Una strada prevista da Piano Regolatore, ma mai realizzata, che ricucirebbe il tessuto urbano delle due circoscrizioni riducendo i disagi per migliaia di famiglie guidoniane. Abbiamo proposto anche la realizzazione di due rotatorie all’incrocio tra via della Pietrara, via Formello e via Sant’Angelo. Sono punti critici della viabilità dove troppo frequentemente si verificano incidenti. Questi lavori consentiranno di mettere in sicurezza la circolazione stradale. Stiamo, inoltre, lavorando su un altro progetto, da sottoporre ad Astral, che riguarda sempre Setteville Nord”.

Il preventivato progetto di potenziamento di via Aureliano, purtroppo a causa della presenza di alcuni vincoli, non potrà essere realizzato nella sua completezza. Questo ha reso disponibili risorse economiche che l’Amministrazione di Guidonia Montecelio ha chiesto di dirottare su dei nuovi progetti rispetto ai quali Astral ha già dato l’assenso. Il Consiglio Comunale, con l’approvazione nel corso dell’ultima seduta di consiglio comunale della delibera “Interventi sul sistema viario regionale per la sostenibilità della manifestazione sportiva Ryder Cup in un’ottica di miglioramento della capacità e fruibilità delle dotazioni infrastrutturali”, ha avviato l’iter amministrativo che porterà alla realizzazione delle opere.

“Da parte dell’Amministrazione comunale – conclude il sindaco Mauro Lombardo -, e di tutti i Settori coinvolti, assicuriamo la massima disponibilità ad Astral affinché questi interventi siano realizzati quanto prima. Continueremo a collaborare e a vigilare affinché gli altri progetti previsti dalla Ryder Cup siano eseguiti correttamente e nei tempi previsti”.