Dopo Micol Grasselli, Fonte Nuova avrà un altro rappresentante che siederà in Consiglio Regionale. L’esponente del M5S Valerio Novelli, già presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente nella scorsa consiliatura, è stato rieletto nella circoscrizione della Città Metropolitana di Roma alle ultime elezioni regionali che si sono tenute domenica e lunedì. Il consigliere pentastellato ha ringraziato i propri elettori e il proprio staff, nonostante la performance non esaltante dei pentastellati.

“Purtroppo il Movimento 5 Stelle non ha raggiunto il risultato sperato e siederò, insieme ai miei nuovi colleghi, nei banchi dell’opposizione – ha dichiarato Novelli –. Vi garantisco che sarà un’opposizione vigile, attenta e vicina agli interessi dei cittadini laziali. Auguro buon lavoro ai miei nuovi colleghi del MoVimento 5 Stelle Donatella Bianchi, Roberta Della Casa e Marco Colarossi, con cui sono pronto a collaborare e lavorare sin da subito per portare in Consiglio regionale le nostre proposte”.