Roma avrà il suo Museo della Shoah

“A primavera aprirà il cantiere del Museo della Shoah di Roma”. A dirlo Claudio Minelli, il presidente di VisioneRoma e candidato della Lista Civica D’Amato Presidente. “In attesa del rinnovo dei permessi da parte delle Sovrintendenze Archeologica e Paesaggistica, una questione di giorni. Roma ha bisogno di un Museo della shoah per ricordare nella Capitale quanto nessuno deve dimenticare. Oggi è ospitato nella Sinagoga ma è arrivato il momento per concludere definitivamente quanto su impulso del sindaco Veltroni e della Comunità Ebraica romana mi impegnai a promuovere, seguirne l’impostazione, trovarne la collocazione in via Alessandro Torlonia, con una importante permuta patrimoniale, accompagnare i due straordinari progettisti Luca Zevi e Giorgio Tamburini. E’ stato un lungo percorso procedurale intralciato tra l’altro dai cambi di amministrazioni. Oggi con orgoglio posso dire che Siamo a un passo dall’inizio dei lavori”.