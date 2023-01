Incidente Fonte Nuova, Mattia: “Lavorare su prevenzione”

Eleonora Mattia, presidente della IX commissione Istruzione e Politiche giovanili della Regione Lazio, ha manifestato la propria vicinanza alle famiglie delle vittime del tragico incidente avvenuto a Fonte Nuova.

“Il tragico incidente stradale di questa notte, in cui hanno perso la vita 5 giovanissimi, ripropone con forza il tema della sicurezza stradale – ha dichiarato la consigliera dem –. Non basta, anche se è importante, tenere in ordine le strade e aumentare i controlli delle forze dell’ordine, ciò su cui possiamo fare la differenza è la sensibilizzazione dei giovani ad una guida attenta e responsabile e ad un bere consapevole. Se i social incitano ad emulare le bravate alla guida, noi come istituzioni dobbiamo lavorare sulla prevenzione affinché ci si metta al volante con la massima attenzione e senso di responsabilità. Mi stringo al dolore delle famiglie delle giovani vittime”.