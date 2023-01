Lazio prima in Italia per tasso crescita imprese

“I dati diffusi da Movimprese indicano il Lazio come la prima regione italiana per tasso di crescita delle imprese”. A commentare è Alessio D’Amato candidato alla presidenza della Regione Lazio. “Nonostante la crisi economica e sanitaria generata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, la nostra regione conferma un trend positivo di crescita economica grazie alla caparbietà dei nostri imprenditori e anche ad una tenace e continuativa strategia di investimenti portata avanti negli anni dalla nostra giunta regionale. Le buone politiche e i finanziamenti promossi hanno avuto effetti positivi, che oggi sono certificati e sotto gli occhi di tutti. Il mio obiettivo è quello di far correre ancor più velocemente non solo la Capitale, ma tutto il nostro territorio, per tornare ad essere locomotiva del Paese e regione leader in Europa. Sono certo che, sfruttando al meglio i fondi del PNRR e tutti gli eventi di carattere internazionale in programma, a cominciare dal Giubileo, saremo in grado di centrare anche questo obiettivo con grande convinzione”.