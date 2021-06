Ci sarà un incontro tra il movimento cinque stelle capitanato da Michel Barbet e i democratici guidati da Rocco Maugliani per affrontare insieme la battaglia contro il Tmb di Guidonia Montecelio. Il sindaco risponde al segretario provinciale e commissario del Pd nella terza città del Lazio che aveva chiesto una sinergia concreta a difesa del territorio. Nonostante le divisioni e i punti di partenza così lontani, Barbet crede che si possano mettere insieme le forze per il bene della città.

LA LETTERA DEL SINDACO

“Egregio Commissario del Partito Democratico di Guidonia Montecelio, ho letto con interesse la sua lettera e colgo per ribadire che questa Amministrazione lotta da sempre contro l’apertura del TMB. Siamo disponibili ad un incontro al fine di scongiurare che Guidonia Montecelio paghi ancora un prezzo troppo elevato in termini di salute e ambiente a causa di scelte scellerate del passato e delle nuove minacce che si paventano all’orizzonte.

Come ben sa, la mia città la difendo contro tutto e contro tutti, senza guardare l’appartenenza politica e nel primo atto, che volli fortemente in Consiglio Comunale nel 2017, contrario ad ogni ipotesi di apertura del TMB, scrissi a chiare lettere che ci saremmo sempre schierati contro l’impianto, da qualunque parte fossero arrivati i rifiuti, compresa chiaramente la Capitale. Ed ora, coerentemente a quella scelta politica forte, sono qui a confermare il mio impegno per onorare il mandato conferitomi dai Cittadini.

D’accordo con la maggioranza consiliare, restiamo fermi per una lotta che vada al di là delle bandiere politiche; e saremmo stati lieti che la sinergia ci fosse stata fin dall’inizio, in difesa dei valori e dell’impegno che da sempre caratterizzano la ferma volontà di questa Amministrazione di risanare il territorio nell’unico interesse di vincere questa battaglia per i nostri cittadini.

Come ben diceva e senza nascondersi dietro a false retoriche, rimaniamo distanti su piani politici che ci vedono contrapposti e non mancheranno le incomprensioni, ma ognuno deve perseguire nelle battaglie da mettere a frutto attivamente a livello regionale e nazionale per il bene dei cittadini e per far conseguire risultati importanti per la Città; come la mancata entrata in funzione del TMB,

la bonifica della discarica e la fruizione del Parco dell’Inviolata, ma anche per altri sviluppi che bussano quotidianamente alla nostra porta come la proposta di ampliamento del CAR, la gestione delle opere della Ryder Cup, il raddoppio della ferrovia o la nuova stazione di Collefiorito.

Nelle differenti posizioni ognuno può proseguire le proprie battaglie per il bene comune dei nostri Cittadini”.

Cordiali saluti

Il sindaco Michel Barbet