SiAMO Villalba inaugura il murales e il percorso psicomotorio

Saranno inaugurati sabato 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, a partire dalle 16.00, il Murales e il Percorso psicomotorio realizzati presso la scuola di via Palermo a piazza Martiri delle Foibe a Villalba.

Le opere sono state realizzate a partire da un’idea del gruppo di volontari SiAMOVillalba in collaborazione con l’associazione Arte e Città a Colori dall’artista Giovanna Alfeo, grazie al contributo della cittadinanza, dei bambini, dei commercianti, del comitato dei genitori, della Parrocchia Santa Maria del Popolo e dello sponsor principale Villalba Ocres Moca 1952. Lo slogan è: “Cambiamo città? NO. Cambiamo la città”.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

“Per l’occasione ognuno si porti la merenda! Avremmo voluto offrirla ma il periodo pandemico ha reso la cosa molto complessa purtroppo. L’area sarà isola pedonale, ci saranno momenti di gioco e di avviamento allo sport per i bambini, ci sarà la possibilità di aderire alla raccolta firme che sarà gestita dal Comitato Genitori Scuola Alberto Manzi per chiedere maggiori misure di sicurezza e (se ci riusciamo) provvederemo a riposizionare la bandiera italiana sul monumento. Invitiamo tutti a portare una piantina (senza spine) per rendere più bella l’area verde! Stiamo anche raccogliendo centrini (cotone e lana) all’uncinetto o ai ferri per un bellissimo nuovo progetto (Yarnstorm) di abbellimento per gli alberi di tutta Villalba. Vivere la città significa anche renderla più sicura. Dobbiamo tutti noi essere i primi a rispettare l’ambiente, a cercare di valorizzarlo, per essere in grado, con i fatti, di essere modelli per chi ancora non lo fa”.