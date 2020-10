Il Consiglio comunale di Tivoli ha approvato all’unanimità il riconoscimento della denominazione comunale di origine De.Co per il Pizzutello di Tivoli, prodotto tipico e tradizionale del territorio, presentato in aula dall’assessore all’Urbanistica Gianni Innocenti. “L’uva pizzutella entra, così, nell’elenco regionale dei prodotti a denominazione comunale origine (De.co.), gestito da Anci Lazio e che comprende quei prodotti agroalimentari o artigianali esclusivi di un territorio comunale che meritano un marchio di garanzia a livello regionale e nazionale, forte strumento di promozione del prodotto e di attrazione turistica», commenta Innocenti. «Ora il Pizzutello di Tivoli, prodotto agricolo di eccellenza del nostro territorio, già famoso più di duemila anni fa e citato nelle loro opere da antichi scrittori romani, ha la garanzia di essere l’unica uva “pizzuta” che potrà attribuirsi la denominazione “di Tivoli”, rispetto a quelle prodotte in altre zone del Lazio. Un impegno a ridare il giusto valore al cibo nel rispetto dei produttori in armonia con l’ambiente, con i sistemi ecologici e con le tradizioni. Il Pizzutello di Tivoli e i suoi produttori finalmente ricevono gli onori che meritano”.