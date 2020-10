In questo weekend sono 35 i nuovi positivi al Sars-cov-2 nel territorio di Tivoli, tra i quali un’operatrice sanitaria di una struttura tiburtina e una persona ricoverata in ospedale. A comunicarlo è la direzione generale della Asl Roma 5. Gli attualmente positivi in città salgono, così, a 238. A questi vanno aggiunti sei deceduti e, sulla base dei dati sinora resi noti al Comune dalla Asl, 69 guariti, per un totale di 313 contagiati dall’inizio dell’emergenza sanitaria a oggi.