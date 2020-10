Guidonia, svastiche in Comune: la condanna del sindaco

Svastiche e scritte inneggianti il fascismo vicino all’ufficio elettorale del Comune di Guidonia. Il sindaco Michel Barbet esprime una ferma condanna.

“Condanno con fermezza l’atto vandalico che si è perpetuato la scorsa notte nei pressi dell’ufficio elettorale del nostro Comune. Sono state rinvenute delle scritte inneggianti a fascismo e nazismo e offensive per le forze dell’ordine, inoltre, è stata presa a calci anche la serranda dell’ufficio. Sono gesti che non possono e non devono avere spazio nella nostra Città, simili comportamenti non possono avere nessun tipo di giustificazione neanche nel momento sociale ed

economico difficile che stiamo vivendo ora. Ho appena parlato con i funzionari della Polizia di Stato per trovare i responsabili del gesto, e sono certo che con l’imminente potenziamento della videosorveglianza riusciremo a prevenire tali barbarie”.