Retake pulisce Colle Fiorito: bonificata discarica

Una mattina di volontariato nella giornata internazionale della Terra, protagonista l’associazione Retake che si è rimboccata le maniche, venerdì mattina, per pulire strade e parco di Colle Fiorito a Guidonia Montecelio. L’evento era stato pensato per coinvolgere gli alunni della Montelucci, erano attesi in 130 ma le condizioni meteo hanno impedito alle scolaresche di partecipare. “Noi di Retake non ci siamo scoraggiati – dice Giovanna Mari – e abbiamo pulito il parco della Mezzaluna, abbiamo svuotato i cestini e raccolto molti rifiuti in via delle Ginestre. In un angolo c’era una vera discarica abusiva di pannolini, oltre il degrado c’era un pericolo igienico sanitario”. Una giornata “di amore” per il pianeta a cominciare dal proprio quartiere.