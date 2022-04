Tutto pronto per “Tivoli in fiore”

Fine settimana denso di appuntamenti per Tivoli che continua a festeggiare i suoi natali. Occhi e orecchie questa volta sono puntati su “Tivoli in fiore”, la manifestazione che nel fine settimana animerà le strade della città con un programma che mette insieme storia e tradizione. Curata dalle associazioni “Contrada via Maggiore”, “Tutti_giù” e “Le Porte Belle”, insieme all’Unione Commercianti di Tivoli, avrà inizio sabato alle ore 18 con la preparazione dei tappeti floreali a cura dei Maestri Infioratori. Si tratta di uno degli appuntamenti primaverili più attesi dai tiburtini, che continua a vivere nel tempo grazie alla passione e all’impegno.

Il primo maggio alle 10 tutti in via dei Sosii per il passaggio della SS. Madonna di Quintiliolo. Ad accompagnare il corteo la Soprano Monia Salvati, che canterà l’Ave Maria di Schubert accompagnata dal maestro Organista Alessio Salvati. “Tutti giù” sarà in via Palatina con un progetto che vede coinvolti i bambini e terre lontane, a colorare e rifinire le opere devozionali sarà infatti la lava dell’Etna. Le Porte Belle porteranno le proprie opere in tre punti diversi della città, piazza della Sibilla, Largo Cesare Battisti, Piazza San Vincenzo. Spazio anche alla cura per l’ambiente con ASA Spa che metterà a disposizione sacchetti di compost dedicati a chi ha la passione per il green. La storia sarà protagonista della “Rievocazione Storica” di “Historia” con legionari e arcieri dell’antica Roma. Il pomeriggio sarà affidato alle Tamburellare Tiburtine, che si esibiranno alle 16, e alle Storie in dialetto tiburtino a cura de “L’allegra compagnia per un sorriso in più”, ore 17. Musica e buona tavola nelle vie del centro completeranno la kermesse.