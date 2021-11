Restauro Ponte della Pace a Tivoli, slitta il cantiere

I cantieri per eseguire i lavori di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria sul ponte della Pace subiranno uno slittamento di alcuni giorni. A comunicarlo al Comune di Tivoli è l’impresa esecutrice, costretta a posticipare l’avvio dei lavori di cantierizzazione al periodo che va da lunedì 15 a sabato 20 novembre. Il motivo del rinvio dell’apertura dei cantieri, inizialmente prevista per sabato scorso 30 ottobre, è legato ai problemi di reperibilità dei materiali che, come rimarca l’impresa in una comunicazione, coinvolge in questo periodo post-pandemico tutti i settori dell’edilizia, compresa l’industria del legno. La data precisa di avvio dei lavori sarà comunicata non appena possibile.