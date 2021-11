Lazio, Califano: “Tagliate le rette degli asili nido”

“Vorrei far conoscere a tutti i residenti del Lazio una iniziativa importantissima che siamo riusciti a mettere in campo nei giorni scorsi. Si tratta di uno stanziamento di 6 milioni di euro con i quali saremo in grado di versare fino a un massimo di 400 euro al mese per ammortizzare il costo delle rette degli asili nido privati accreditati”. Ad annunciarlo la consigliera regionale del Pd Michela Califano. “L’avviso pubblico è rivolto ai nuclei residenti nelle cinque province del Lazio con un Isee massimo pari o inferiore a 60mila euro. I buoni saranno erogati per supportare le spese di accoglienza delle bambine e dei bambini dai 3 mesi ai 3 anni nelle strutture private ma accreditate o con domanda di accreditamento in corso, presentata entro il 31 dicembre 2021. Con questo intervento vogliamo dare un supporto a tutte quelle famiglie che per mancanza di posti disponibili non possono accedere a strutture pubbliche e devono quindi far ricorso ai servizi privati. Garantire il pari accesso ai servizi educativi e aiutare i genitori a conciliare esigenze private e professionali, in particolar modo alle donne”. I richiedenti devono presentare domanda di partecipazione, redatta esclusivamente on-line, accedendo all’apposita piattaforma “efamily” all’indirizzo https://buoninido2122.efamilysg.it. Si potrà procedere all’inoltro della richiesta fino alle 23:59 del 30 giugno 2022.