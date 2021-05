Raccolta differenziata, a Fonte Nuova cambia il “colore” di Carta e Cartone

Cambia il colore di riferimento della Carte e Cartone nella raccolta differenziata a Fonte Nuova. Da bianco passa a blu, in linea con le direttive europee. L’adeguamento è stato presentato ieri pomeriggio con una diretta social dall’assessora all’Ambiente Martina Traini e il referente esecutivo Ati Paoletti Ecologia-Etambiente Matteo Lombardi.



Carta e Cartone in blu



L’amministrazione comunale e l’Ati Paoletti hanno deciso di modificare il colore

I cittadini, nel corso delle prime due settimane di giugno, riceveranno nella loro cassetta delle lettere un pieghevole esplicativo con tutte le informazioni necessarie e le modalità di attivazione del servizio e una guida pratica aggiornata per una corretta differenziazione dei rifiuti. Elemento fondamentale per la buona riuscita di questa operazione è la sostituzione dell’attuale adesivo sui contenitori per la raccolta di Carta e Cartone che ad oggi risulta di colore bianco.

Gli adesivi dedicati alla Carta e Cartone verranno inviati a tutti i cittadini direttamente a casa insieme al pieghevole alla guida pratica.

Ogni utente dovrà provvedere in forma autonoma ad applicare gli adesivi forniti sulla propria dotazione domiciliare di contenitori, per cui gli adesivi ricevuti vanno applicati nel seguente modo:

– n.1 Adesivo quadrato: da applicare sul coperchio del contenitore (mastello o carrellato)

– n.1 Adesivo in formato A4: da applicare sulla parte anteriore/frontale del contenitore (mastello o carrellato).

All’interno della busta i cittadini troveranno anche il calendario di raccolta aggiornato con il nuovo codice colore della raccolta differenziata. Le frequenze sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali rimangono le stesse.



A breve la raccolta puntuale



“È una modifica che non andrà a cambiare assolutamente il servizio. Probabilmente ad alcuni desterà qualche perplessità, ma non c’è nulla da temere. È solo un cambio di colore che ci permette di allinearci alle direttive europee”, spiega l’assessora Martina Traini.

“Il nostro comune si è attestato tra i migliori comuni ricicloni, raggiungendo una percentuale di raccolta differenziata molto alta, il 78% – continua Traini – . Purtroppo, attualmente ci troviamo a vivere una battuta d’arresto, dettata dalle condizioni mondiali pandemiche che hanno impedito a livello nazionale e mondiale la differenziazione in modo corretto. Torneremo a vivere la nostra vita normale e, probabilmente, anche sulle nostre percentuali. Saranno tantissime le novità in questo ultimo anno di amministrazione, ma anche nei successivi. Arriveremo all’attuazione della raccolta puntuale, quindi il sacrificio porterà sicuramente notevoli risultati”.