Il Maggio dei Libri sbarca a Fonte Nuova con Autrici e Autori in Vetrina

Autrici Autori in Vetrina, la rassegna itinerante dell’associazione Prima a cura di Lucia Migliaccio e Barbara Cultrera, ospiterà la 3^ tappa di For Women Reportage con il firmacopie del libro “Come un angelo – Viaggio nel mondo del volontariato” di Francesca Vincenzi. L’evento, promosso nell’ambito de Il Maggio Dei Libri, avrà luogo a Fonte Nuova presso L’Altro Locale Bar in via Palombarese 191, sabato 29 maggio dalle 10 alle 13.

Tutto nasce dall’incontro di più realtà associative impegnate in un progetto di sensibilizzazione riguardo mobbing e violenza di genere nei luoghi di lavoro.

Partner dell’evento sono l’Associazione Aurora, Pink Society, Retenews 2.0, Di Leandro Editore.

Il firmacopie si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

“Ho deciso di scrivere questa mia esperienza di volontariato per meglio far comprendere cosa significa veramente essere volontari. Inoltre, il mio desiderio è di sensibilizzare le persone a non essere indifferenti, perché ferisce più l’indifferenza che la violenza stessa”, spiega l’autrice Francesca Vincenzi.

“Siamo molto contenti di ospitare questo evento nella nostra rassegna itinerante. L’utilizzo del libro come strumento di sostegno a tematiche sociali così importanti è sicuramente un ottimo veicolo sia di sensibilizzazione che di denuncia. La sinergia tra più realtà è una situazione sempre virtuosa per la ricchezza di esperienze che si uniscono”, ha dichiarato la presidente di Prima Lucia Migliaccio.

“Di solito diciamo che un libro sta bene dappertutto – prosegue la giornalista Barbara Cultrera – e anche in questo caso siamo certe che conoscere più da vicino il mondo del volontariato, le difficili situazioni nel mondo del lavoro, in particolare per le donne, non potrà che essere di stimolo per migliorare”.