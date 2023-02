Poli, installato il defibrillatore pubblico

E’ attivo e a disposizione dei polesi il DAE (Defibrillatore semiautomatico esterno) pubblico. Il dispositivo è stato collocato in Piazza Conti a ridosso della sede della Protezione civile e potrà essere utilizzato da soccorritori non sanitari.

“Scopo di questa importante iniziativa – interviene il sindaco Federico Mariani – è quello di fornire un dispositivo fondamentale, in caso di malore improvviso, a quanti più cittadini possibili, residenti e non. Desidero ringraziare in particolare il consigliere Pino Ciciori, che ha seguito tutto l’iter e che si è adoperato per l’installazione, e l’ASP”. L’indispensabile strumento, infatti, è stato donato alla città dall’ASP, l’Azienda Pubblica di Servizi alle Persone Asilo Savoia.

Oggi, è importante che i Comuni, soprattutto quelli più piccoli, siano forniti di questi dispositivi salvavita: in caso di arresto cardiaco bisogna intervenire entro 5 minuti dall’evento. Un massaggio cardiaco efficace ed una scarica elettrica erogata con un defibrillatore possono aumentare le possibilità di sopravvivenza fino al 75%.

Per queste ragioni è stato promosso nei mesi scorsi un corso di preparazione all’uso del defibrillatore. Tra i primi ad aderire i volontari del “Gruppo Protezione Civile Pietro Terilli”, gli uomini della locale caserma dei carabinieri, lo stesso consigliere Pino Ciciori e altri cittadini.