Regionali Lazio, Rocca è presidente. Salvini: “Vittoria”

I primi exit poll restituiscono un quadro che se confermato dallo spoglio consegna al centrodestra sia la Lombardia con Attilio Fontana che il Lazio con Francesco Rocca, infatti tutti e due sarebbero sopra il 50%. Matteo Salvini ha già twittato, il dato non è certo recuperabile per gli avversari: “Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio”. Così ha detto sui social il leader della Lega. Intanto il candidato del Lazio, in particolare, si attesterebbe intorno al 52% con una ventina di punti di stacco dal competitor Alessio D’Amato candidato del Pd più alleati che sarebbe fermo al 32%. Ancora tra il 10% e il 14% circa Donatella Bianchi del M5S e Lista Progressista. Un quadro che va quindi a confermare ogni previsione della vigilia. La vittoria netta del centrodestra e la condanna certa data dalla mancata alleanza tra Pd, mondo della sinistra e Cinque Stelle. Il campo largo di Zingaretti, così come usciva appunto dal governo regionale del Lazio, avrebbe consegnato alla coalizione la possibilità almeno di giocarsela. A contare in queste elezioni regionali anche il dato drammatico dell’affluenza. Nelle due Regioni si attesta intorno al 40%. A Guidonia Montecelio, terza città del Lazio, si ferma al 35,5% un tonfo vero e proprio rispetto al 70% delle elezioni regionali 2018. Ben 22mila i voti in meno nelle urne. Non c’è che aspettare adesso l’esito delle preferenze.