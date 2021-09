Nuova linea del Tpl tra Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova

Ha preso il via il progetto di potenziamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale tra Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova che durerà fino al 31 dicembre prossimo, in virtù delle normative anti Covid. Oltre al potenziamento delle vecchie linee, è stata istituita una circolare tra Tor Lupara e la stazione Fs di Monterotondo. Il percorso prevede il passaggio per Santa Lucia e Mentana.

“Il progetto nasce dalla richiesta dei Comuni di Mentana e Fonte Nuova di mettere a disposizione una linea di Tpl in aggiunta ai servizi ordinari – spiega il sindaco di Mentana Marco Benedetti –, visto che una parte degli studenti residenti nei due Comuni frequentano gli istituti superiori localizzati a Monterotondo o a Roma, raggiunta con i treni metropolitani dalla stazione FS di Monterotondo Scalo”.

Anche nella città eretina con l’inizio della scuola aumentano km e corse del Tpl.

“In concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche, dal 13 settembre scorso, sono stati reintrodotti sia gli orari sia i percorsi ‘invernali’ del Trasporto pubblico locale gestito dall’azienda Rossi bus – ha dichiarato il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone –. Grazie al proficuo lavoro dei tecnici comunali, coordinati dall’assessore alla mobilità Luigi Cavalli, alla collaborazione con Astral e con l’assessore Mauro Alessandri Regione Lazio è stato centrato un obiettivo eccezionale, infatti, è stato incrementato, tenendo conto delle disposizioni in vigore per l’emergenza Covid19, fino a 619 km/giorno il totale del chilometraggio disponibile sulle 34 corse a copertura del territorio comunale”.