Villanova, bruciava plastica nella sua azienda: denunciato 50enne

I carabinieri forestali di Guidonia, che monitorano costantemente il territorio, lo hanno sorpreso mentre bruciava plastica e guarnizioni all’interno degli spazi della sua azienda, a Villanova di Guidonia. Per questo l’uomo, un cinquantenne risultato amministratore dell’impresa, è stato denunciato per combustione illecita di rifiuti. A mettere in allerta i militari specializzati in tutela ambientale la colonna di fumo. L’uomo è stato sorpreso in flagranza di reato.