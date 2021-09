Guidonia, arriva lo scout speed per i vigili

La Polizia Locale di Guidonia Montecelio si sta dotando di un sistema innovativo e moderno per il

controllo elettronico della velocità denominato “Scout Speed”. Si tratta di una telecamera posizionata sulle vetture della Polizia Locale e che sarà in grado di controllare in movimento la velocità delle automobili che vengono in direzione opposta.



“Alla luce degli incidenti, anche con conseguenze molto gravi, che si sono perpetuati nelle vie della nostra Città – dichiara il Sindaco Michel Barbet – abbiamo deciso di dotarci di questo nuovo ed efficace sistema di controllo della velocità, al fine di tutelare la sicurezza degli automobilisti, ma anche dei pedoni che ogni giorno attraversano

le vie principali di Guidonia Montecelio”.

Dopo previa segnalazione, lo Scout Speed sarà operativo inizialmente nelle seguenti vie:



– Via di Trani;



– Via Trento;



– Via Longarina;



– Via Roma;



– Via Palombarese;



– Via Genziane;



– Via Gualandi.

– Via delle Gerbere