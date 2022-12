Natale in Città, a Monterotondo è già festa

È iniziato il 3 dicembre il programma di eventi, incontri e spettacoli promosso dall’amministrazione comunale di Monterotondo. Natale in Città prevede tanti eventi diffusi su tutto il territorio – dallo Scalo, al Centro e ai differenti quartieri della città – grazie alle numerose associazioni culturali, cooperative, parrocchie e tanti altri enti che hanno aderito alla programmazione di quest’anno, alle quali si uniranno le iniziative artistiche e di animazione organizzate dalla Fondazione culturale Icm e dall’assessorato alla Cultura.

“In un’unica cornice di festa, si tornerà a godere di una socialità autentica, a stringersi in comunità e a viversi la città in questo speciale periodo dell’anno”, dichiara il sindaco Riccardo Varone.

In programma laboratori, visite guidate, spettacoli, passeggiate ed eventi dedicati ai più piccoli.

Il calendario è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Monterotondo, la manifestazione si concluderà l’8 gennaio 2023.