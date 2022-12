Guidonia, Messa: “Quartieri al buio da più di un mese”

“Continuano ad arrivarmi segnalazioni per i lampioni spenti nelle strade. Ormai dura da più di un mese”. Il capogruppo della Lega Alessandro Messa torna a denunciare i disservizi che stanno creando disagi in diverse zone di Guidonia Montecelio. Messa aveva già sollevato la questione durante il consiglio comunale del 29 novembre quando ha depositato una interrogazione a risposta scritta per avere chiarimenti dall’assessore ai Lavori Pubblici.

“La risposta, oggettivamente, è stata poco soddisfacente. Mi è stato riferito, infatti, che il motivo è da rinvenirsi nei lavori che si stanno effettuando in questi giorni sulle strade cittadine, che possono causare danni momentanei alla rete elettrica.

Tuttavia, ciò non è credibile. L’illuminazione pubblica continua ad essere intermittente e solo in alcuni quartieri. Se fosse soltanto una problematica inerente a danni contingenti, una volta risolti, o terminati i lavori, dovrebbe ripristinarsi il corretto servizio. Ma non è così. Non vorrei che si trattasse di una strategia di risparmio energetico messa in atto dalla società appaltatrice, l’Enel X. Sarebbe gravissimo per due motivi: primo, poiché a guadagnarci sarebbe solo lei, visto che il comune, per contratto, paga una tariffa fissa, a prescindere dalla effettiva erogazione del servizio; secondo, perché interi quartieri si ritroverebbero sistematicamente nell’oscurità. Insomma, oltre al danno, pure la beffa”.