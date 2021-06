MuGa, il 2 giugno nuova installazione sulla battaglia di Mentana

È prevista per il giorno della Festa della Repubblica la presentazione della nuova installazione museale dedicata alla battaglia di Mentana a cura del direttore del MuGa Manuel Balducci. L’evento Garibaldini contro Zuavi si svolgerà nell’ambito della rassegna del Comune Io Torno al Museo.

Dopo oltre 150 anni da quell’ormai famosa immagine che ritraeva un esercito zuavo in posa sulla scalinata di Piazza San Nicola nel centro storico di Mentana, grazie ad una collaborazione tra l’assessora alla Cultura Barbara Bravi e il direttore del Museo Garibaldino Manuel Balducci con Alessandro Minardi, presidente del Coordinamento Nazionale Associazioni Risorgimentali, gli zuavi tornano a Mentana. Dal 2 giugno sarà possibile ammirare all’interno del MuGa un’uniforme da zuavo originale insieme ad altri cimeli, provenienti dalla collezione privata di Alessandro Minardi, grazie ad un prestito per cinque anni. Si tratta dell’unico esemplare esposto e visitabile in tutta Italia.

Il collezionista ha ritenuto che il Museo Garibaldino fosse il posto più adatto per ospitare la rara uniforme.

“Mentana è il luogo in cui gli zuavi hanno combattuto – ha spiegato Alessandro Minardi – svolgendo un ruolo importante, dunque è coerente che in questa cittadina venga esposta quest’uniforme in esclusiva nazionale. La sua unicità è data dal fatto che si tratta di una divisa completa, appartenuta ad una sola persona, non un assemblaggio di pezzi presi da diverse divise”.

Per partecipare è necessario prenotare entro il giorno precedente all’evento all’indirizzo e-mail cultura@mentana.gov.it. Obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento.