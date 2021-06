Mentana, Petrocchi: “Attuare progetti pubblica utilità per percettori RdC”

I percettori del Reddito di Cittadinanza a Mentana non sono stati ancora coinvolti in progetti di pubblica utilità. Questa la denuncia del capogruppo della Lega in Consiglio comunale Francesco Petrocchi. Il consigliere del carroccio ha presentato un’interrogazione al sindaco Marco Benedetti, all’assessora ai Servizi Sociali e vicesindaca Laura Lucentini e alla presidente del Consiglio Michela Fioroni.



“Abbiamo chiesto al Comune di attuare i progetti di pubblica utilità per i fruitori di reddito di cittadinanza – spiega Petrocchi –. La legge prevede l’obbligo per i percettori di RdC di prestare servizio a favore della collettività. A Mentana ce ne sono oltre 300. Occorre dare attuazione alla legge verso la quale l’amministrazione Benedetti è rimasta inerte ed inadempiente. Il personale può essere utilizzato per la cura, manutenzione, pulizia, di parchi giardini, piazze e luoghi comuni in genere, al fine di garantire un miglior decoro urbano alla città”.