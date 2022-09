Monterotondo, trasferimento di sei sezioni per le politiche del 25 settembre

Il Comune di Monterotondo ha comunicato il trasferimento temporaneo “per sopravvenute gravi circostanze” delle sezioni n. 1-2-9-11-27 dalla Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo in viale Bruno Buozzi alla Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Espazia di via Kennedy.

Per esercitare il proprio diritto di voto per le elezioni politiche di domenica 25 settembre, tutti gli elettori delle sezioni 1-2-9-11-27 dovranno recarsi presso l’Istituto Espazia in via Kennedy.

Per quel che riguarda la sezione n. 15, l’amministrazione comunale ha comunicato il trasferimento definitivo dalla Scuola Elementare di Tormancina al Liceo Scientifico Peano in via della Fonte 9. Per esercitare il diritto di voto, tutti gli elettori della sezione 15 dovranno recarsi presso il Liceo Peano avendo cura di verificare la propria tessera elettorale e apponendo il “tagliando convalida aggiornamento tessera elettorale” adesivo che in questi giorni verrà recapitato al domicilio di ciascun elettore.

In caso di smarrimento della tessera, o se la tessera elettorale personale è deteriorata o inutilizzabile per l’esaurimento degli spazi destinati alla certificazione del voto, l’elettore si deve recare presso l’ufficio comunale per richiedere un duplicato, un attestato sostitutivo o una nuova tessera, restituendo la tessera originale se deteriorata o non più utilizzabile per mancanza di spazi utili alla certificazione del voto.

L’elettore che ha compiuto 18 anni e non è ancora in possesso della tessera elettorale si può recare presso l’ufficio comunale per il ritiro.

L’ufficio elettorale effettua il seguente orario:



dal lunedì al venerdì dalle 08.45 alle 12.30

il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00

Nella settimana antecedente la data delle elezioni del 25/09/2022 l’ufficio elettorale effettuerà il seguente orario:

lunedì 19/09 martedì 20/09 mercoledì 21/09 giovedì 22/09 dalle ore 08.45 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00

venerdì 23/09/2022 dalle ore 08.45 alle 18.00 orario continuato

sabato 24/09/2022 dalle 09.00 alle 18.00 orario continuatodomenica 25/09/2022 dalle ore 07.00 alle ore 23.00 orario continuato