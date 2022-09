Monterotondo, Acea Ato 2 apre il nuovo Waidy Point

Acea Ato 2 inaugura a Monterotondo il nuovo Waidy Point: lo sportello digitale dedicato ai clienti del servizio idrico che svolge in versione digitale le stesse funzioni del tradizionale sportello fisico.

Il cliente, assistito da un addetto presente sul posto, potrà contattare in videochiamata l’operatore di Acea Ato 2 ed effettuare tutte le operazioni commerciali legate alla gestione della sua fornitura idrica.

II Waidy Point di Monterotondo è in Via Adige 43D ed è aperto al pubblico dal 19 settembre, ogni lunedì, dalle ore 08.00 alle ore 15.30 (festivi esclusi), solo su appuntamento che si può prenotare chiamando il numero verde commerciale 800-130331.

Per i clienti che preferiscono limitare gli spostamenti e che sono dotati di uno smartphone e connessione internet oppure di un computer con webcam, è disponibile il servizio di sportello digitale a distanza.

Anche il servizio di sportello digitale a distanza è su prenotazione ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00, e il sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 (festivi esclusi). Per fissare un appuntamento con lo sportello digitale si può chiamare il numero verde commerciale 800-130331.